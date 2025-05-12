Nike Juniper Trail 3
女子户外越野跑步鞋
¥469¥69932% 折让
穿上 Nike Juniper Trail 3 女子越野跑步鞋，助你征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，缔造出色柔韧灵活性。
- 显示颜色： 山峰白/白金色/神秘焰火色/军械深海蓝
- 款式： FQ0902-101
Nike Juniper Trail 3
¥469¥69932% 折让
穿上 Nike Juniper Trail 3 女子越野跑步鞋，助你征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，缔造出色柔韧灵活性。
驾驭多种地形
Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面，可在多种地面铸就出众抓地力，同时兼具耐穿性能，带来平稳迈步体验。
顺畅迈步
全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出色支撑力和稳定性。
触感柔软
鞋口泡绵和鞋舌融入柔软接触点，有助稳固双足。
舒适包覆
耐穿织物与合成材质组合鞋面，营造舒适包覆体验。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/白金色/神秘焰火色/军械深海蓝
- 款式： FQ0902-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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