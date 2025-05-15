 

Nike Juniper Trail 3

男子户外越野跑步鞋

¥579¥69917% 折让

穿上 Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋，轻松征服丘陵地带。 Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，打造出众柔韧灵活性。


  • 显示颜色： 红杉绿/大学灰/玛瑙白/山峰白
  • 款式： FQ0904-301

Nike Juniper Trail 3

¥579¥69917% 折让

穿上 Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋，轻松征服丘陵地带。 Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，打造出众柔韧灵活性。

驾驭多种地形

Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面，可在多种地面铸就出众抓地力，同时兼具耐穿性能，带来平稳迈步体验。

顺畅迈步

全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。 柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出众支撑力和稳定性。

触感柔软

鞋口泡绵和鞋舌融入柔软接触点，有助稳固双足。

舒适包覆

耐穿织物与合成材质组合鞋面，营造舒适包覆体验。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 红杉绿/大学灰/玛瑙白/山峰白
  • 款式： FQ0904-301

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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退换货政策例外情况

更多信息

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