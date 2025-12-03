 
Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋 - 黑/冷杉绿/亮深红/黑

Nike Juniper Trail 3

男子越野跑步鞋

45% 折让

售罄：

此配色当前无货

  • 显示颜色： 黑/冷杉绿/亮深红/黑
  • 款式： FQ0904-006

Nike Juniper Trail 3

45% 折让

出众抓地设计结合柔韧中底，助力轻松征服丘陵地带。穿上 Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋，助你征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，打造出众柔韧灵活性。

驾驭多种地形

Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。

顺畅迈步

全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出众支撑力和稳定性。

触感柔软

鞋口泡绵和鞋舌融入柔软接触点，有助稳固双足。

舒适包覆

耐穿织物与合成材质组合鞋面，营造舒适包覆体验。

产品细节

  • 单鞋重量：约 318 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/冷杉绿/亮深红/黑
  • 款式： FQ0904-006

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。