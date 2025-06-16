Nike Juniper Trail 3

¥479 ¥699 31% 折让

穿上 Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋，轻松征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，打造出众柔韧灵活性。

驾驭多种地形

Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面，可在多种地面铸就出众抓地力，同时兼具耐穿性能，带来平稳迈步体验。

顺畅迈步

全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出众支撑力和稳定性。

触感柔软

鞋口泡绵和鞋舌融入柔软接触点，有助稳固双足。

舒适包覆

耐穿织物与合成材质组合鞋面，营造舒适包覆体验。