Nike
"Just Believe" 婴童防晒七分裤
¥299
Nike "Just Believe" 婴童防晒七分裤采用匠心设计，令小宝贝畅享生活，无论是运动场玩耍、球场畅跑还是居家休闲，皆可轻松驾驭。轻盈梭织面料结合四向弹性设计，助小宝贝轻松畅玩；裤腿两侧搭配聚酯纤维网眼布针织拼接，营造非凡舒爽感受。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就稳固穿着感。可搭配 Nike 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM4470-010
Nike
¥299
Nike "Just Believe" 婴童防晒七分裤采用匠心设计，令小宝贝畅享生活，无论是运动场玩耍、球场畅跑还是居家休闲，皆可轻松驾驭。轻盈梭织面料结合四向弹性设计，助小宝贝轻松畅玩；裤腿两侧搭配聚酯纤维网眼布针织拼接，营造非凡舒爽感受。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就稳固穿着感。可搭配 Nike 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
其他细节
侧边口袋，方便小宝贝存放小物件
产品细节
- UPF 40+
- 主身布：86% 锦纶/14% 氨纶。配布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM4470-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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