Nike Just Believe 幼童防晒短裤采用轻盈梭织面料，帮助保持舒适，融入四向弹性设计，舒适非凡，堪称孩子的日常轮换佳选。可搭配 Nike "Just Believe" 上装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 亮石灰色
  • 款式： II3063-383

产品细节

  • UPF 40+
  • 86% 锦纶/14% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。