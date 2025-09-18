 
Nike Just Believe Dri-FIT 幼童速干遮阳帽 - 黑

Nike

Just Believe Dri-FIT 幼童速干遮阳帽

31% 折让

Nike Just Believe Dri-FIT 幼童速干遮阳帽采用匠心设计，堪称暖天佳选单品，让孩子无论是打网球、在操场上奔跑还是享受阳光，皆可尽享美好时光。 该款遮阳帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽、舒适和专注；平整帽檐，有助遮阳。 可调节固定带设计，打造专属贴合感；内置汗带，增添舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： II6461-010

Nike

31% 折让

Nike Just Believe Dri-FIT 幼童速干遮阳帽采用匠心设计，堪称暖天佳选单品，让孩子无论是打网球、在操场上奔跑还是享受阳光，皆可尽享美好时光。 该款遮阳帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子保持干爽、舒适和专注；平整帽檐，有助遮阳。 可调节固定带设计，打造专属贴合感；内置汗带，增添舒适感受。

产品细节

  • 面料/帽檐：100% 聚酯纤维。里料：76% 聚酯纤维/20% 粘纤/4% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II6461-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。