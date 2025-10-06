Nike
"Just Do It" 大童夹克
24% 折让
Nike "Just Do It" 大童夹克采用经典字母运动风格设计，结合雪尼尔绒线刺绣细节，尽显品牌魅力。采用羊毛混纺面料，结合休闲剪裁和正面按扣开襟设计，方便叠搭；正面插手口袋，便于存放小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2833-010
产品细节
- 面布：62% 绵羊毛/38% 聚酯纤维。里布/填充物：100% 聚酯纤维
- 采用专业护理，不宜浸泡
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
