 
Nike "Just Do It" 扬尼克·辛纳中国赛季特别款T恤 - 黑

扬尼克·辛纳中国赛季特别款T恤

Nike "Just Do It" 扬尼克·辛纳中国赛季特别款T恤宽松舒适，伴你在球场内外灵动自如。该T恤采用经典版型与针织棉料，略带垂坠感，尽显休闲风范，让你舒适又有型。配色 010 饰有网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) "Just Do It" 主题图案。


  • 显示颜色：
  • 款式： IV6814-010

产品细节

  • 100% 棉
  • 宽松版型
  • 可机洗
