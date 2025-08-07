 
Nike Kawa 婴童凉鞋 - 白色/黑/黑

Nike Kawa

婴童凉鞋

22% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Kawa 婴童凉鞋穿脱方便，说走就走。采用柔软灵活设计，令成长中的双足在玩耍或沙滩嬉戏等活动后轻松恢复活力。


轻松穿脱

Nike Kawa 婴童凉鞋穿脱方便，说走就走。采用柔软灵活设计，令成长中的双足在玩耍或沙滩嬉戏等活动后轻松恢复活力。

柔软舒适

泡绵鞋床，柔软舒适，柔韧灵活‎。

出色支撑

后跟处采用柔软的弹力固定带，塑就稳固贴合感。鞋面固定带经久耐穿且易于清洁。

匠心设计

出色接缝设计，有助为稚嫩双足减少摩擦。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： DM0974-100

