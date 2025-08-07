Nike Kawa 婴童凉鞋穿脱方便，说走就走。采用柔软灵活设计，令成长中的双足在玩耍或沙滩嬉戏等活动后轻松恢复活力。

后跟处采用柔软的弹力固定带，塑就稳固贴合感。鞋面固定带经久耐穿且易于清洁。

Nike Kawa 婴童凉鞋穿脱方便，说走就走。采用柔软灵活设计，令成长中的双足在玩耍或沙滩嬉戏等活动后轻松恢复活力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。