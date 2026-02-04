Nike Kawa SE
婴童凉鞋
¥179
Nike Kawa SE 婴童凉鞋配以柔软固定带和柔软缓震配置，缔造舒适体验。隐藏式接缝设计，有助应对摩擦。
- 显示颜色： 白色/宝石蓝/浅品红/柔黄
- 款式： IF3657-100
其他细节
- 后跟处采用柔软的弹性固定带，塑就稳固贴合感
- 鞋面固定带经久耐穿且易于清洁
- 柔软泡绵鞋床，柔韧舒适
- 隐藏式接缝设计，有助为稚嫩双足减少摩擦
产品细节
- 固定带设计
- 显示颜色： 白色/宝石蓝/浅品红/柔黄
- 款式： IF3657-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
