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      KD 8 Playground 8-Panel 男子篮球专为室外球赛倾力打造，强韧橡胶结合鹅卵石纹理设计，缔造经久耐用的出色性能和非凡抓握感。

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      • 款式： BB0551-671

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