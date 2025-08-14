 
KD DNA 杜兰特男子速干二合一篮球短裤 - 狼灰/尘光子色

KD DNA

杜兰特男子速干二合一篮球短裤

狼灰/尘光子色
黑/荷兰橙

KD DNA 杜兰特男子速干二合一篮球短裤采用非凡透气的外层打孔梭织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽。 内置紧身短裤，提供出众支撑力和包覆效果，助你全力以赴，发挥出色表现。


  • 显示颜色： 狼灰/尘光子色
  • 款式： HJ4216-012

赛场舒适体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

实用储物

外层短裤搭配侧边插手口袋，内层短裤右腿外侧搭配口袋，提升日常实用性。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 内置短裤
  • 外层打孔梭织面料
  • 侧边口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 紧身裤：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。 紧身裤前片中心里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

