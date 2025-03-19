KD Surge Elite

男子篮球针织短裤

¥349

翠绿/翠绿/翠绿
清水蓝/清水蓝/白色

KD Surge Elite 男子篮球针织短裤采用吸湿排汗网眼布面料悉心打造，结合侧面无缝设计，打造舒适透气的穿着体验和利落外观。

  • 显示颜色： 翠绿/翠绿/翠绿
  • 款式： 641307-347

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。