KD18 "Aunt Pearl" EP

¥1,169 ¥1,299 10% 折让

耐力是凯文·杜兰特的杰出天赋，他有“Slim Reaper”（死神）之称，对比赛始终充满激情，在关键时刻仍能释放澎湃能量，仿佛永远不知疲倦。KD18 "Aunt Pearl" EP 杜兰特男子篮球鞋搭载 Air Zoom 和 Nike Air 缓震配置，缔造出众回弹的缓震性能。鞋面采用网眼设计，有助减轻重量并提升透气性，助力轻松驾驭篮球运动，高能开打。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在瞬间爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守， 在比赛进入白热化之际，成就出色表现。 Cushlon 泡绵缔造柔软舒适脚感，助你在比赛中保持活力。 弹力迈步 后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。 足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。 搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷起步体验，同时带来稳定支撑效果。 出众包覆 坚韧的塑料鞋笼设计，在鞋面两侧提供专属支撑力， 助你保持平稳。