KD18 EYBL EP

¥799 ¥1,299 38% 折让

他曾是 Nike 精英青年篮球联赛中被低估的小人物，现在成为备受瞩目的 MVP，到达人生高光时刻，这就是凯文·杜兰特。他始终心无旁骛，全身心投入篮球运动。这款 KD18 EYBL EP 杜兰特男子篮球鞋专为新生代打造，助力他们像“死神”那样实现人生飞跃。该鞋款搭载 Air Zoom 和 Nike Air 缓震配置，缔造出众回弹的缓震性能，助你自如腾跃，尽情畅动。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

设计揭秘 银色鞋面象征凯文·杜兰特全力争夺奖牌的拼搏精神，绿色细节则致敬他对篮球运动心怀感激、百折不挠的态度。 缓震回弹，出众脚感 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在瞬间爆发时塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守，在比赛进入白热化之际，成就出色表现。匠心泡绵，缔造柔软舒适脚感，助你在比赛中保持活力。 弹力迈步 后跟部位搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。足底融入坚固塑料稳定片，营造出众贴合感，助你自如畅动。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅敏起步体验，同时带来稳定支撑效果。 出众透气 鞋面采用镂空设计，可在比赛升温之际营造透气性，同时有助减轻鞋身重量。 出众包覆 坚韧的塑料鞋笼设计，在鞋面两侧提供有力支撑，助你保持平稳。