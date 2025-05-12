Nike
Keep Climbing 幼童假两件式长袖T恤
¥159¥22930% 折让
Nike Keep Climbing 幼童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予孩子舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；经典短袖叠加撞色长袖，打造假两件外观。 可搭配 Nike Keep Climbing 工装长裤，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8172-010
Nike
¥159¥22930% 折让
Nike Keep Climbing 幼童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予孩子舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；经典短袖叠加撞色长袖，打造假两件外观。 可搭配 Nike Keep Climbing 工装长裤，打造风格统一的造型。
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8172-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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