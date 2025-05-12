 

Nike

Keep Climbing 幼童工装长裤

¥269¥34922% 折让

Nike Keep Climbing 幼童工装长裤采用经典版型结合棉混纺针织面料，带来柔软质感。 弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感，让孩子舒适畅动。 多个不易撕裂梭织口袋，可供存放随身小物件；锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。 可搭配 Nike Keep Climbing 上衣，打造风格统一的造型，与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IB9329-126

Nike

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Nike Keep Climbing 幼童工装长裤采用经典版型结合棉混纺针织面料，带来柔软质感。 弹性腰部搭配抽绳，营造舒适贴合感，让孩子舒适畅动。 多个不易撕裂梭织口袋，可供存放随身小物件；锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。 可搭配 Nike Keep Climbing 上衣，打造风格统一的造型，与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 针织面布：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IB9329-126

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