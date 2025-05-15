 

Nike

Keep Climbing 幼童质感套头连帽衫

¥259¥34925% 折让

Nike Keep Climbing 幼童套头连帽衫采用棉混纺针织面料，是一款舒适的衣橱佳选单品。大号袋鼠式口袋，搭配魔术贴粘扣翻盖口袋，便于安全收纳并随手存取小物件。可搭配 Nike Keep Climbing 工装长裤，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IB8170-126

Nike

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Nike Keep Climbing 幼童套头连帽衫采用棉混纺针织面料，是一款舒适的衣橱佳选单品。大号袋鼠式口袋，搭配魔术贴粘扣翻盖口袋，便于安全收纳并随手存取小物件。可搭配 Nike Keep Climbing 工装长裤，打造风格统一的造型。

产品细节

  • 针织面布：83% 棉/14% 聚酯纤维/3% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙堆白
  • 款式： IB8170-126

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