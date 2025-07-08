 
Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣 - 黑/白色

Kevin Durant

Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣

25% 折让
黑/白色
狼灰/尘光子色

Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，轻盈舒适，球场内外皆宜。 打孔梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，轻松应对挑战。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ4214-010

Kevin Durant

25% 折让

Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，轻盈舒适，球场内外皆宜。 打孔梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，轻松应对挑战。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 打孔梭织面料，营造轻盈透气的穿着感受

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 耐克双勾标志图案
  • 领口拉链开襟设计
  • “KD”梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ4214-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。