Kevin Durant
Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤
47% 折让
Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，舒适非凡，球场内外皆宜。Dri-FIT 导湿速干面料柔软轻盈，助你从容应对比赛压力。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ4212-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织面料，轻盈顺滑
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 侧边口袋设计
- 两个耐克勾标志图案
- 裤脚融入打孔拼接
- “KD”梭织标签
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
