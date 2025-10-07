 
Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤 - 黑/黑

Kevin Durant

Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤

47% 折让

Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，舒适非凡，球场内外皆宜。Dri-FIT 导湿速干面料柔软轻盈，助你从容应对比赛压力。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ4212-010

Kevin Durant

47% 折让

Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干篮球短裤的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，舒适非凡，球场内外皆宜。Dri-FIT 导湿速干面料柔软轻盈，助你从容应对比赛压力。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 柔软针织面料，轻盈顺滑
  • 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 两个耐克勾标志图案
  • 裤脚融入打孔拼接
  • “KD”梭织标签
  • ‎‎面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ4212-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。