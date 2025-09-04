 
男子越野跑步鞋

泡沫薄荷绿/鲜亮勃艮第酒红/甜菜红/海藻绿
石膏色/荷兰橙/脉冲橙/黑
大学灰/冷杉绿/沙漠黄褐/亮深红
橙红/帆白/砂岩灰粉/暗队红
石膏色/发光黄/土星金/中灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Kiger 10

¥999

Nike Kiger 10 男子越野跑步鞋，是轻盈越野跑鞋的匠心之作。简约轻盈设计结合稳固外底，助你在崎岖小径迅捷畅跑。

强劲抓地

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。外底的前足和后跟等高磨损区域融入橡胶贴片，打造出色抓地力，同时有助减轻鞋身重量。

缓震迈步

Cushlon 3.0 泡绵中底结合足底轻盈设计，铸就出众缓震性能，赋予足底出色支撑力。

出众耐穿

前足采用耐穿覆面设计，打造结实支撑层，有助减少岩石和碎屑进入。

柔软鞋口

鞋口材料柔软优质，后跟设计帮助稳固双足。

产品细节

  • 单鞋重量：约 276.5 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/鲜亮勃艮第酒红/甜菜红/海藻绿
  • 款式： FV3929-301

