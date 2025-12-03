Nike Kiger 10
男子越野跑步鞋
27% 折让
- 显示颜色： 橙红/帆白/砂岩灰粉/暗队红
- 款式： FV3929-800
这款越野跑步鞋质感轻盈，采用柔软 Cushlon 3.0 泡绵，具有出众抓地力。
Nike Kiger 10 男子越野跑步鞋，是轻盈越野跑鞋的匠心之作。简约轻盈设计结合稳固外底，助你在崎岖小径迅捷畅跑。
强劲抓地
Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，高磨损区域融入橡胶贴片，打造出色抓地力，同时有助减轻鞋身重量。
缓震迈步
Cushlon 3.0 泡绵中底结合足底轻盈设计，铸就出色缓震性能，赋予足底出众支撑力。
出众耐穿
前足采用耐穿覆面设计，打造结实支撑层，有助减少岩石和碎屑进入。
产品细节
- 单鞋重量：约 276.5 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
