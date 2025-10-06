Nike Killshot 2
女子薄底运动鞋
41% 折让
Nike Killshot 2 女子薄底运动鞋从 Nike 元年款网球鞋中汲取灵感，采用新颖配色，结合柔软翻毛皮与顺滑皮革材料，塑就新颖外观。更有锦上添花的天然橡胶鞋底，让你尽显出众魅力。
- 显示颜色： 帆白/橡皮黄/黑/帆白
- 款式： FZ5630-101
其他细节
- 柔软皮革鞋面，增添复古韵味
- 天然橡胶鞋底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
