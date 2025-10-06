 
Nike Killshot 2 女子薄底运动鞋 - 帆白/闪电深红/白色/帆白

Nike Killshot 2

女子薄底运动鞋

41% 折让

Nike Killshot 2 女子运动鞋经典依旧，为休闲造型平添时尚气息。从元年款网球鞋汲取灵感，巧搭经典配色和优质纹理皮革，呈现新颖外观。橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力和活力风范。


  • 显示颜色： 帆白/闪电深红/白色/帆白
  • 款式： HV0944-133

其他细节

  • 皮革鞋面搭配翻毛皮覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
  • 橡胶外底，尽显复古魅力，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/闪电深红/白色/帆白
  • 款式： HV0944-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。