Nike Killshot 2
女子薄底运动鞋
41% 折让
Nike Killshot 2 女子运动鞋经典依旧，为休闲造型平添时尚气息。从元年款网球鞋汲取灵感，巧搭经典配色和优质纹理皮革，呈现新颖外观。橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力和活力风范。
- 显示颜色： 帆白/闪电深红/白色/帆白
- 款式： HV0944-133
其他细节
- 皮革鞋面搭配翻毛皮覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶外底，尽显复古魅力，铸就强劲抓地力
产品细节
