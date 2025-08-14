Nike Killshot 2
男子薄底运动鞋
14% 折让
Nike Killshot 2 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就新颖外观。天然橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。
- 显示颜色： 大学金/大学蓝/橡皮中褐/黑
- 款式： FQ8903-700
其他细节
- 皮革鞋面搭配耐克勾标志，柔软耐穿，增添复古韵味
- 天然橡胶外底，增添复古魅力，塑就出众抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
