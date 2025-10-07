 
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋 - 帆白/橡皮黄/深藏青

Nike Killshot 2 Leather

男子薄底运动鞋

41% 折让
帆白/橡皮黄/深藏青
帆白/橡皮黄/黑/帆白
帆白/橡皮黄/亮绿

Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用丰富纹理皮革焕新鞋面设计，塑就新颖外观。柔软翻毛皮，为休闲造型平添时尚气息。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。


  • 显示颜色： 帆白/橡皮黄/深藏青
  • 款式： 432997-107

Nike Killshot 2 Leather

41% 折让

Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用丰富纹理皮革焕新鞋面设计，塑就新颖外观。柔软翻毛皮，为休闲造型平添时尚气息。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。

其他细节

  • 优质鞋面，带来出众耐穿性，从住宅区到商业区皆可彰显个性风采
  • 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就耐久抓地力
  • 后跟“NIKE”设计结合两侧醒目耐克勾标志，彰显传统风范

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/橡皮黄/深藏青
  • 款式： 432997-107

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量与位置可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。