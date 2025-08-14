 
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋 - 白色/浅银/橡皮暗褐/黑

Nike Killshot 2 Leather

男子薄底运动鞋

14% 折让

Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋汲取设计灵感，采用柔软皮革焕新演绎经典设计，塑就新颖外观。从柔软翻毛皮到略带光泽的顺滑皮革，彰显休息风范和时尚气息。天然橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。


  • 显示颜色： 白色/浅银/橡皮暗褐/黑
  • 款式： HF1054-100

Nike Killshot 2 Leather

14% 折让

Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋汲取设计灵感，采用柔软皮革焕新演绎经典设计，塑就新颖外观。从柔软翻毛皮到略带光泽的顺滑皮革，彰显休息风范和时尚气息。天然橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。

其他细节

  • 皮革鞋面搭配翻毛皮装饰，柔软耐穿，增添复古韵味
  • 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/浅银/橡皮暗褐/黑
  • 款式： HF1054-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。