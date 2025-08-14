该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！因设计方案的调整，该产品上的注册商标“®”标记会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的“®”数量与位置可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！