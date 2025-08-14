Nike Killshot 2 Leather
男子薄底运动鞋
14% 折让
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用丰富纹理皮革焕新鞋面设计，塑就新颖外观。柔软翻毛皮，为休闲造型平添时尚气息。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。
- 显示颜色： 黑/橡皮黄/帆白
- 款式： 432997-070
其他细节
- 优质鞋面，带来出众耐穿性，从住宅区到商业区皆可彰显个性风采
- 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就耐久抓地力
- 后跟“NIKE”设计结合两侧醒目耐克勾标志，彰显传统风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
