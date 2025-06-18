Nike Killshot 2 Leather
男子薄底运动鞋
¥799
Nike Killshot 2 Leather 男子运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用易于搭配的应季配色，塑就出众外观。低帮版型结合顺滑皮革，展现复古格调。
- 显示颜色： 巴洛克棕/浅英国褐/芝麻棕/惊喜可可色
- 款式： IB4504-237
Nike Killshot 2 Leather
¥799
Nike Killshot 2 Leather 男子运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用易于搭配的应季配色，塑就出众外观。低帮版型结合顺滑皮革，展现复古格调。
其他细节
- 顺滑皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 巴洛克棕/浅英国褐/芝麻棕/惊喜可可色
- 款式： IB4504-237
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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