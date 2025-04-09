Kobe 曼巴之年

Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克

¥1,899

Kobe 曼巴之年 Therma-FIT 科比男子拒水保暖夹克采用优质缎面面料，旨在致敬科比·布莱恩特传奇般的决心。该夹克背面饰有刺绣曼巴蛇图案和 5 枚冠军戒指，并搭载 Therma-FIT 技术，助力抵御冷天。

  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： HQ4696-010

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