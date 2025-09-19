 
Kobe 科比大童（女孩）轻便型拒水梭织半身裙 - 安全橙

Kobe

科比大童（女孩）轻便型拒水梭织半身裙

穿上 Kobe 科比大童（女孩）轻便型拒水梭织半身裙，随时随地彰显曼巴精神。这款半身裙搭配弹性内置短裤，提升包覆效果，助你自在型动。


  • 显示颜色： 安全橙
  • 款式： II5336-819

其他细节

  • 半身裙采用拒水梭织面料，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 轻盈内置短裤，帮助提升包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。短裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。