Kobe 科比女子拒水梭织半身裙采用拒水梭织面料搭配醒目图案，助你随心畅动，彰显曼巴风范。采用裙摆开衩和弹性内置短裤设计，轻盈舒适，助你随时准备在球场上大放异彩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。