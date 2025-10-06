 
Kobe 科比女子轻便型拒水梭织上衣 - 白色

Kobe

科比女子轻便型拒水梭织上衣

10% 折让

穿上 Kobe 科比女子轻便型拒水梭织上衣，彰显曼巴精神。 该上衣质感轻盈，融入蛇纹图案和反光细节，为你打造醒目造型。 可调节下摆可束紧，也可自然垂下，缔造随性外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IB2719-100

其他细节

  • 可调节下摆，可供打造专属风格
  • 拉链网眼布衬里口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 弹性袖口
  • 正面和背面饰有反光科比剑鞘标志
  • 左侧袖口饰有耐克勾标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
