科比女子轻便型拒水梭织上衣
穿上 Kobe 科比女子轻便型拒水梭织上衣，彰显曼巴精神。 该上衣质感轻盈，融入蛇纹图案和反光细节，为你打造醒目造型。 可调节下摆可束紧，也可自然垂下，缔造随性外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB2719-100
其他细节
- 可调节下摆，可供打造专属风格
- 拉链网眼布衬里口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 弹性袖口
- 正面和背面饰有反光科比剑鞘标志
- 左侧袖口饰有耐克勾标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
