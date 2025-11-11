Kobe Nike 科比系列女子速干美式橄榄球球衣采用短款剪裁和宽松版型，演绎曼巴精神，致敬科比对家乡球队的热爱之情。 衣身上部和衣袖饰有蛇纹图案，略带光泽感；衣身下部融入网眼布，提升透气性。

Kobe Nike 科比系列女子速干美式橄榄球球衣采用短款剪裁和宽松版型，演绎曼巴精神，致敬科比对家乡球队的热爱之情。 衣身上部和衣袖饰有蛇纹图案，略带光泽感；衣身下部融入网眼布，提升透气性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。