Kobe
科比女子速干美式橄榄球球衣
40% 折让
Kobe Nike 科比系列女子速干美式橄榄球球衣采用短款剪裁和宽松版型，演绎曼巴精神，致敬科比对家乡球队的热爱之情。 衣身上部和衣袖饰有蛇纹图案，略带光泽感；衣身下部融入网眼布，提升透气性。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0002-100
产品细节
- 科比经典球衣号轮廓采用之字形缝线设计
- 领口饰有刺绣标志
- 背面饰有斜纹 "MAMBA" 字样
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB0002-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
