 
Kobe 科比女子速干美式橄榄球球衣 - 黑/白色

Kobe

科比女子速干美式橄榄球球衣

32% 折让
黑/白色
白色/黑

Kobe Nike 科比系列女子速干美式橄榄球球衣采用短款剪裁和宽松版型，演绎曼巴精神，致敬科比对家乡球队的热爱之情。 衣身上部和衣袖饰有蛇纹图案，略带光泽感；衣身下部融入网眼布，提升透气性。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0002-010

Kobe

32% 折让

Kobe Nike 科比系列女子速干美式橄榄球球衣采用短款剪裁和宽松版型，演绎曼巴精神，致敬科比对家乡球队的热爱之情。 衣身上部和衣袖饰有蛇纹图案，略带光泽感；衣身下部融入网眼布，提升透气性。

产品细节

  • 科比经典球衣号轮廓采用之字形缝线设计
  • 领口饰有刺绣标志
  • 背面饰有斜纹 "MAMBA" 字样
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0002-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。