 

Kobe

科比女子速干褶裥排扣长裤

¥729¥89918% 折让

Kobe 科比女子速干褶裥排扣长裤采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，有效增添活动空间。打开裤腿斜向按扣即可露出内置骑行短裤，提升舒适度和包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0017-010

Kobe

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Kobe 科比女子速干褶裥排扣长裤采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，有效增添活动空间。打开裤腿斜向按扣即可露出内置骑行短裤，提升舒适度和包覆效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置骑行短裤采用柔软弹性面料，可随身体动作灵活伸展

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。镶嵌：100% 锦纶。短裤：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 弹性腰部
  • 后腰下方饰有刺绣耐克勾标志
  • 正面左侧有刺绣科比“剑鞘”标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0017-010

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