Kobe
科比女子速干褶裥排扣长裤
10% 折让
Kobe 科比女子速干褶裥排扣长裤采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，有效增添活动空间。打开裤腿斜向按扣即可露出内置骑行短裤，提升舒适度和包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0017-010
Kobe
10% 折让
Kobe 科比女子速干褶裥排扣长裤采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，有效增添活动空间。打开裤腿斜向按扣即可露出内置骑行短裤，提升舒适度和包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置骑行短裤采用柔软弹性面料，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。镶嵌：100% 锦纶。短裤：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 弹性腰部
- 后腰下方饰有刺绣耐克勾标志
- 正面左侧有刺绣科比“剑鞘”标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0017-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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