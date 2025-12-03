Kobe
科比男子棒球上衣
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
Kobe 科比男子棒球上衣旨在向科比对棒球运动、家乡城市和热情球迷的挚爱之情致敬。采用之字形缝线贴片图案、柔软法兰绒里料和曼巴精神运动员标签匠心打造。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IB0008-133
设计揭秘
采用格纹法兰绒里料，以此致敬科比在养伤期间穿着格子睡衣进行训练的传奇故事。正面图案和字母的设计灵感源自科比热爱的棒球队。下摆右侧饰有刺绣信息，旨在向科比球迷永远铭记的那一天致敬。
球场风范
采用厚实棉质帆布面料匠心打造。图案和字母采用锯齿形缝线与背景巧妙衔接，延续官方棒球版本设计。
其他细节
轻微落肩和超宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 纽扣开襟设计
- 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/33% 粘纤/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IB0008-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
