Kobe

科比男子速干褶裥拼接长裤

¥1,099

帆白/黑
黑/白色

Kobe 科比男子速干褶裥拼接长裤采用梭织面料，焕新演绎球场经典设计。侧边融入细褶裥网眼拼接，结合宽松版型，为休闲造型增添灵活运动空间。

  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IB0010-133

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