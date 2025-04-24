Kobe

¥299

科比·布莱恩特的影响力不止在球场。他创造的“曼巴精神”是一种对自我提升的不懈追求，贯穿在我们生命里的不同场合。这就穿上 Kobe 科比男子T恤，彰显“曼巴”态度。经典版型结合柔软棉料，缔造你挚爱的舒适感受；创意图案，旨在致敬科比那不可磨灭的影响力。

产品细节 100% 棉

可机洗

显示颜色： 白色

款式： HQ2113-100