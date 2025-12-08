首款 Kobe III 于 2007 年推出，以其精致的网格风格鞋面和高帮设计而闻名。焕新演绎的 Kobe III Protro 圣诞系列科比男/女篮球鞋致敬元年经典，同时为科比的第三代标志性鞋款注入现代技术。鞋头融入冰雪风格元素，随附备用鞋带，打造出这款冰冷主题的 Kobe III Protro。这款冬季主题的经典鞋款已为假期做好准备，但你的防守对手却还没有。

显示颜色： 脉冲宝石蓝/白色/金属铬色

款式： IQ5338-400