Kobe III Protro EP 科比男/女篮球鞋采用现代技术焕新演绎 2007 年设计。别致的菱形图案旨在向科比大女儿致敬。该鞋款专为那些对篮球心怀无尽热爱、抓住每一个机会磨练球技的篮球员而打造。此外，该 EP 鞋款搭载出众耐穿橡胶外底，缔造可驾驭户外球场的强劲抓地力。快来上脚吧。

显示颜色： 白色/白色/白色

款式： HQ9153-100