Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列
科比男/女篮球鞋
但凡有机会站在这一生只有一次的耐高夺冠舞台，相信你一定会拼尽所有让自己的名字与冠军齐名。这双 Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋就是为这一群渴望胜利的少年而来。荣光黄鞋面的设计灵感源自耐高全国总冠军场上的“聚光灯”，象征着“胜者唯我”的信条。胜利绝非偶然，就如鞋垫上那句“Touch The Line”一样，这不只是一句口号，这是你每一次训练都倾其所有的最好注解。从无名，到封神，这一冠对你而言，只是个开始。专为实战打造的 Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋，带来迅捷灵敏的脚下响应。Flywire 飞线科技牢牢锁定双足，助你瞬间果断急停。中底采用柔软而富有弹性的泡绵材质，搭配后跟 Air Zoom 气垫，带来舒适脚感与强劲回弹。外底特别选用高耐磨橡胶材质，无论室内或户外球场，都能提供敏捷变向所需的抓地表现。
- 显示颜色： 发光黄/柔黄/仙人掌绿/黑
- 款式： IH0587-700
回弹缓震，助力应战
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。
现代球员佳选
加垫鞋口舒适包覆脚踝，后跟夹让双足稳定贴合鞋款。
匠心设计
我们对鞋头加以调整，塑就更紧密的贴合感。利落后跟形状打造出色舒适度，匠心外底带来出众触地感受。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。
产品细节
更多信息
- 该商品不参加所有促销和折扣优惠活动。
- 此商品仅对部分指定客户发售，提交商品购买申请时请保持您 NIKE 会员账号处于登录状态，确保设备的网络连接通畅。
- 此商品仅供会员购买且仅支持在线支付，且需在商品订单提交后 30 分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
- 网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。
- 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。
- 耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请前往「查看《使用条款》和《销售条款》。
- 随商品一并递送给您的鞋盒/包装袋、鞋盒保护套（如有）、RFID/NFC环扣（如有）等所有附件均为商品不可分割的组成部分。如发生退货，您需同时退回商品及其所有附件。如果此商品悬挂NFC溯源环扣，您可手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
- 由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，商城亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。
- 如购买人数众多，您最终有可能因该商品迅速售罄而无法买到该商品。
- 为了保障您的个人信息与财产安全，请您在支付前确认配送信息正确，订单生成之后将无法为您更改配送地址。
- 如商品详情页存在视频内容，该内容仅展示商品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以商品页面为准。
- 所有商品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。