Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列

¥1,399

但凡有机会站在这一生只有一次的耐高夺冠舞台，相信你一定会拼尽所有让自己的名字与冠军齐名。这双 Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋就是为这一群渴望胜利的少年而来。荣光黄鞋面的设计灵感源自耐高全国总冠军场上的“聚光灯”，象征着“胜者唯我”的信条。胜利绝非偶然，就如鞋垫上那句“Touch The Line”一样，这不只是一句口号，这是你每一次训练都倾其所有的最好注解。从无名，到封神，这一冠对你而言，只是个开始。专为实战打造的 Kobe IV Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋，带来迅捷灵敏的脚下响应。Flywire 飞线科技牢牢锁定双足，助你瞬间果断急停。中底采用柔软而富有弹性的泡绵材质，搭配后跟 Air Zoom 气垫，带来舒适脚感与强劲回弹。外底特别选用高耐磨橡胶材质，无论室内或户外球场，都能提供敏捷变向所需的抓地表现。

回弹缓震，助力应战 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。 现代球员佳选 加垫鞋口舒适包覆脚踝，后跟夹让双足稳定贴合鞋款。 匠心设计 我们对鞋头加以调整，塑就更紧密的贴合感。利落后跟形状打造出色舒适度，匠心外底带来出众触地感受。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出色能量回馈和出众回弹性能。