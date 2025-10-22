科比在跟腱断裂后复出，激励了过去、现在和未来的一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Elite Low EM Protro 科比男/女篮球鞋焕新演绎黑曼巴在凯旋归来之际所穿战靴。精制网眼设计与回弹缓震的泡绵相得益彰，焕新演绎科比经典的低帮战靴。

显示颜色： 狼灰/白色/白色

款式： IH1401-001