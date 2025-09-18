 
Kobe Dri-FIT 科比大童速干短裤 - 庭紫/大学金/大学金

Kobe

Dri-FIT 科比大童速干短裤

穿上这款舒适贴合的 Kobe Dri-FIT 科比大童速干短裤，畅快开练。该短裤搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽和专注。


  • 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
  • 款式： HJ1005-547

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 网眼布里料，缔造出众舒适性

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣标志
  • 可机洗
