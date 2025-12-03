Kobe
Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤
Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和宽松版型，帮助身体保持干爽舒适；正面饰有球衣号“24”，彰显科比风范。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM0565-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
- 厚实针织面料，塑就出众结构感
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
