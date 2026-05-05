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Kobe
Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
¥349
若希望像黑曼巴一样在赛场上表现亮眼，你必须像黑曼巴一样努力。Kobe Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助你在球场上保持专注和舒适。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU7404-010
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其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU7404-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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