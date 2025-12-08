Kobe Playground
科比篮球
Kobe Playground 科比篮球，助你提升比赛表现。采用 8 片式拼接、凹槽和纹理表面设计，令你随时随地全力应战。
- 显示颜色： 安全橙/白色/黑/白色
- 款式： II5120-835
其他细节
- 经典剑鞘抓附图案，提升手感与控球力
- 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现
产品细节
- 专为户外球场打造
- 面层材质：橡胶
