 
Kobe Playground 科比篮球 - 安全橙/白色/黑/白色

Kobe Playground 科比篮球，助你提升比赛表现。采用 8 片式拼接、凹槽和纹理表面设计，令你随时随地全力应战。


  • 显示颜色： 安全橙/白色/黑/白色
  • 款式： II5120-835

其他细节

  • 经典剑鞘抓附图案，提升手感与控球力
  • 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现

产品细节

  • 专为户外球场打造
  • 面层材质：橡胶
  • 显示颜色： 安全橙/白色/黑/白色
  • 款式： II5120-835

