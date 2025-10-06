Kobe
Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克
10% 折让
Nike 经典 Tech Fleece 面料邂逅科比的决绝精神。Kobe Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克触感顺滑，助你在球场内外追求伟大。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： IB2714-063
Kobe
10% 折让
Nike 经典 Tech Fleece 面料邂逅科比的决绝精神。Kobe Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克触感顺滑，助你在球场内外追求伟大。
Tech Fleece 面料
采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。
曼巴风范
图案设计包括胸前科比的“剑鞘”标志及经典名言，如帽口 "MAMBA MENTALITY"（曼巴精神不熄）、左袖 "JOBS NOT FINISHED"（使命未达）和右袖"OBSESSION BEATS TALENT"（痴狂胜于天赋）。
其他细节
- 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
- 左侧衣袖配有拉链口袋，提供安全的储物空间
产品细节
- 三片式拼接风帽
- 插手口袋
- 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： IB2714-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。