 
Kobe Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克 - 调色暗灰/白色

Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克

调色暗灰/白色
Nike 经典 Tech Fleece 面料邂逅科比的决绝精神。Kobe Tech Fleece Windrunner 科比男子全长拉链开襟夹克触感顺滑，助你在球场内外追求伟大。


Tech Fleece 面料

采用优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。

曼巴风范

图案设计包括胸前科比的“剑鞘”标志及经典名言，如帽口 "MAMBA MENTALITY"（曼巴精神不熄）、左袖 "JOBS NOT FINISHED"（使命未达）和右袖"OBSESSION BEATS TALENT"（痴狂胜于天赋）。

其他细节

  • 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
  • 左侧衣袖配有拉链口袋，提供安全的储物空间

产品细节

  • 三片式拼接风帽
  • 插手口袋
  • 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： IB2714-063

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

